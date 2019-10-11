بطائرة خاصة.. اسود الرافدين يتوجهون الى كمبوديا مساء اليوم

من المقرر ان يتوجه وفد المنتخب الوطني، الى كمبوديا مساء اليوم الجمعة، استعداداً لملاقاة أصحاب الأرض في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستنطلق طائرة منتخب اسود الرافدين في تمام الساعة الرابعة ظهراً وفور وصوله، سيبدأ استعداداته للمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

وللمرة الأولى سيسافر المنتخب الوطني بطائرة خاصة من البصرة الى كمبوديا مباشرة، بعدما قررت الحكومة العراقية تخصيصها لنقل اسود الرافدين دون تحمل عناء السفر الطويل ومحطات الترانزيت.

وتغلب المنتخب الوطني، أمس الخميس، على ضيفه هونغ كونغ 2-0، ليرتقي الى وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، متخلفاً عن إيران بفارق نقطتين.