الصفحة الرياضية

الاتحاد الآسيوي يرفع عقوبة الإيقاف عن مهاجم الصقور


أعلن نادي القوة الجوية، ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف عن مهاجم الصقور أمجد راضي.

وكان الاسيوي، قد قرر الآسيوي إيقاف راضي لمدة أربع سنوات، مع حق استئناف القرار، لتناوله مادة محظورة خلال منافسات كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي.

وذكر نادي القوة الجوية في بيان مقتضب أن "الاتحاد الآسيوي، رفع عقوبة الايقاف بحق اللاعب أمجد راضي ليتمكن من العودة لعش الصقور بداية من العام المقبل".

وبين النادي، ان "العقوبة كانت لمدة ٤ سنوات وتم تقليصها الى سنة واحدة فقط".

يذكر أن راضي لم يكن اللاعب الوحيد الذي تم معاقبته في صفوف الصقور، حيث قرر الاسيوي ايقاف الحارس فهد طالب لمدة أربعة أشهر مطلع العام الحالي.

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