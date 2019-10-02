محكمة بداءة الكرادة تصدر قراراً بإلغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية

أصدرت محكمة بداءة الكرادة، الأربعاء، قراراً بإلغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية التي أجريت منتصف شهر شباط الماضي.

وقال مصدر في القضاء إن "محكمة بداءة الكرادة أصدرت قراراً بإلغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية برئاسة رعد حمودي".

ومن المقرر الان أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة للجنة الأولمبية تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قد أجريت في السادس عشر من شهر شباط الماضي، حيث ان انتخاب رعد حمودي، رئيساً للجنة للمرة الثالثة على التوالي.