لقاء مرتقب بين مبعوث "فيفا" ولجنة الاستئناف المستقيلة باتحاد الكرة

تشهد بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً مرتقباً بين مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولجنة الاستئناف المستقيلة من اتحاد الكرة العراقي لبحث تداعيات قضية الاتحاد مع عدنان درجال.

وقال عضو اللجنة المستقيلة، عدي اللامي في حديث صحفي، إن "لجنة الاستئناف ستلتقي مع مبعوث الاتحاد الدولي الإيراني وحيد لازم في فندق بغداد".

وأوضح اللامي، أن "الاجتماع سيكون مفتوحاً بين لازم وبين أعضاء لجنة الاستئناف المستقيلة والمؤلفة منه وخالد المهداوي ومحمد سليم"، مرجحاً أن "يشهد الاجتماع حضور أعضاء من اتحاد الكرة".

ومن المؤمل أن يشهد الاجتماع، بحث القضية الأخيرة بين النجم الدولي السابق عدنان درجال والحكم بحبس اثنين من أعضاء اتحاد الكرة بتهمة تزوير أوراق ترشح درجال.

ووصل المبعوث الإيراني، وحيد لازم، قبل قليل، إلى العاصمة بغداد من أجل استقصاء الأسباب الحقيقية وراء القضية.