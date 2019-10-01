الصفحة الرياضية

مبعوث "فيفا" يصل بغداد للاطلاع على قضية اتحاد الكرة ودرجال


أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، وصول مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الايراني وحيد لازم، إلى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث صحفي، إن "مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم،  وحيد لازم، وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد من أجل بحث قضية الاتحاد وعدنان درجال".

وأوضح، أن "لازم سيتخذ من فندق بغداد مقراً له وسيعقد اجتماعات موسعة مع أعضاء اتحاد الكرة وعدنان درجال للوقوف وراء الأسباب الحقيقية للقضية".

وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد قررت حبس عضوين من اتحاد الكرة لمدة عام ونصف بسبب تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

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