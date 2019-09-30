جستن ميرام يعتذر عن الالتحاق بالمنتخب الوطني

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، ان لاعب المنتخب الوطني جستن ميرام اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب، فيما ابدى مدرب المنتخب كاتانيتش "انزعاجه" من قرار اللاعب.

وقال الاتحاد في بيان إنه "باعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في مواجهاته الكبيرة في التصفيات المزدوجة لكاسي اسيا والعالم ابدى اللاعب جيستن ميرام عن عدم رغبته للالتحاق بالمنتخب العراقي في مواجهة هونغ كونغ في البصرة وكذلك كمبوديا في الاسبوع القادم".

واشار المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس انه "تعرض للصدمة من كلام اللاعب جيستن ميرام وحاول ان يثنيه باعتبار كلامه مازحا لاهمية هاتين المباراتين وحاجة المنتخب لكل اللاعبين وخصوصا انه يلعب في البصرة بعد رفع الحظر ولكنه كان جادا ومصرا على رأيه مما ابلغته بانني سانقل هذا الكلام للمدرب وللاتحاد".

واضاف كوركيس انه "ابلغ المدرب كاتانيش بهذا الاعتذار حيث ابدى المدرب انزعاجه وطلب مني ان اعاود الاتصال به لثنيه في محاولة أخرى لحاجته لكل اللاعبين وفي حالة اصراره اتمنى ان يتوضح هذا الامر للجميع وكررت اتصالي به وكان موقفه مماثلا للأول مما اخبرته بانني سأعرض كل هذه التفاصيل للرأي العام ليكون واضحا له كيف يفكر بعض اللاعبين ممن ينكروا فضل المنتخب عليهم وكيف كانوا سابقا ومااصبحوا عليه الان بفضل اسم منتخب العراق ولكنهم عاقين امام هذا الاسم الكبير".