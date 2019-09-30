الصفحة الرياضية

عبد المهدي يلتقي رئيس واعضاء اتحاد الكرة


اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقبل رئيس واعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وتأتي زيارة الاتحاد لرئيس الوزراء، لبحث قضية حبس عضوين من اتحاد الكرة بعد قرار محكمة جنايات الرصافة بتهمة تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب  ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يستقبل رئيس واعضاء اتحاد الكرة العراقي قبل قليل".

ومن المؤمل ان يتمخض عن الاجتماع ايجاد حلول لانهاء الازمة بين الاتحاد ودرجال لخدمة كرة القدم العراقية.

 

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