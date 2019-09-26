الصفحة الرياضية

وزير الشباب والرياضة: اتحاد الكرة مستعد لجميع الحلول في قضية درجال


اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان اتحاد الكرة ابدى استعداده لجميع الحلول من اجل انهاء القضية القائمة مع النجم الدولي السابق عدنان درجال.

وتواجد وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم في فندق بغداد من اجل حضور الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة، حيث قرر الاتحاد تخويل الوزير للتفاوض مع الكابتن عدنان درجال حول خارطة الطريق المستقبلية للكرة العراقية بهدف تفتكيك الازمة الحالية.

وقال رياض لمجموعة من وسائل الاعلام إنه "خلال تواجدي مع اتحاد الكرة في اجتماع اليوم، اكدوا لي بأنهم مستعدون لجميع الحلول التي من الممكن ان تنهي الازمة التي تمر بها الكرة العراقية في ظل القضايا التي رفعها الكابتن عدنان درجال ضد الاتحاد".

واضاف أن "اعضاء الاتحاد لن يقبلوا بان يكونوا سبباً في يومٍ ما بارجاع عجلة كرة القدم الى الوراء، كون اسم العراق هو الاهم بالنسبة لهم".

واوضح بالقول، "سأنقل رؤية الاتحاد الى الطرف الثاني عدنان درجال، وسنحاول ان نكون طرفاً وسيطاً لايجاد حل يرضي جميع الاطراف من خلال التعهدات من قبل الطرفين بضمان حكومي متمثل بوزارة الشباب والرياضة".

ومن المؤمل ان يجتمع الوزير مع درجال مساء اليوم، حيث سيعقد الاخير مؤتمراً صحفياً في نادي الصيد بعد قليل، لبيان العديد من الامور التي تخص القضية.

وكسب درجال، الاحد الماضي، اولى القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة، حيث حكمت محكمة جنايات الرصافة، بالحبس لمدة عام ونصف على عضوين من الاتحاد بتهمة تزوير اوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

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