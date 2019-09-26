جنايات الرصافة تستدعي شرار حيدر في شكوى جديدة لدرجال ضد اتحاد الكرة

إستدعت محكمة جنايات الرصافة اليوم الخميس 26/9/2019 النائب الاول السابق لرئيس الاتحاد شرار حيدر للادلاء بشهادته حول شكوى جديدة تقدم بها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال ضد اتحاد الكرة.

وقال حيدر في حديث صحفي إن "محكمة جنايات الرصافة استدعتني اليوم الخميس بالاسم للادلاء بشهادتي في الشكوى المقدمة من قبل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يتهم فيها اتحاد الكرة بتغيير نص اللوائح في النظام الداخلي للاتحاد".

واضاف: "حضرت التحقيق وادليت بما يمليه الضمير والحقيقة القائمة في وقتها باعتباري جزء من الاتحاد بعيدا من ان افادتي قد تزعل طرفا او ترضي آخر".

وكانت تسريبات اكدت إن "النسخة المرسلة من لوائح الاتحاد العراقي وباللغة الانكليزية الى الاتحاد الدولي للعبة، تختلف عن النص المكتوب باللغة العربية".

وكان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، قد كشف، الخميس (26 أيلول 2019) عن عزمه إقامة مؤتمر صحفي اليوم الخميس بنادي الصيد، لتوضيح ما آلت اليه الشكوى المقدمة من قبله ضد ثلاثة مسؤولين في اتحاد الكرة وذهبت باثنين منهم الى السجن.

وقال درجال في حديث صحفي إنه "لم يشتك بشكل مباشر على المسؤولين الثلاثة في اتحاد الكرة والتي قادت إثنين منهم الى السجن".

وأضاف، أن "شكوتي في البداية كانت على أمين السر صباح رضا، واتهمته بالتوقيع على كتب مزورة تخص اوراق ترشيحي الى انتخابات اتحاد الكرة الاخيرة".

وبين، أن "التحقيقات مع أمين السر في القضية، هي من أتت بمدير لجنة العلاقات في الاتحاد وليد طبرة في القضية، اما رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد ستار زوير في وقتها، فأن هناك كتباً قدمها الاتحاد حول القضية هي من جاءت به إلى التحقيق".

يشار إلى ان محكمة جنايات الرصافة كانت قد ادانت مسؤولين اثنين باتحاد الكرة بالسجن لسنتين بسبب شكوى درجال واتهامه لهما بالتزوير، فيما ارجأت النظر بقضية الثالث لعدم حضوره المحكمة.