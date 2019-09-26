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سعد قيس لاتحاد الكرة: جهزوا الممر الشرفي لدرجال سريعاً


علق النجم الدولي السابق، سعد قيس، على الازمة الحالية بين اتحاد الكرة والنجم الدولي السابق عدنان درجال.

وقال قيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "الان.. حان الوقت لتقديم الولاء والجلوس مع درجال لكسب رضاه بعد أن كان هناك طريقة للخروج بما تبقى من الكرامة باستقالتكم".

وأضاف " يجب ان تتأكدوا اليوم بأن المحاصصة فقط هي من جلبتكم لكرتنا ويجب ان نعيش كرة قدم خاليه منها ومن افرازاتها المقيتة ... جهزوا الممر الشرفي سريعاً".

ويعقد اتحاد الكرة، حالياً اجتماعاً طارئاً في فندق بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض، من اجل إيجاد الحلول للازمة مع درجال وحبس اثنين من موظفي الاتحاد بتمهة التزوير.

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