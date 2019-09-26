مدرب المنتخب الأولمبي يعلق على مجموعة ليوث الرافدين في نهائيات آسيا

علق مدرب المنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، على مجموعة ليثو الرافدين في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند.

وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات تايلند، استراليا، البحرين.

وقال شهد في تصريح نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن "مجموعتنا في نهائيات كأس اسيا متوازنة"، مشيراً إلى أن "مباراة استراليا الودية تم الغاؤها بحكم تواجده في نفس المجموعة".

وأوضح شهد بالقول، "لدينا تصور واضح عن منتخبات المجموعة وسنعمل على متابعتهم في الفترة المقبلة".

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 26 كانون الثاني من العام المقابل، وتحصل من خلالها المنتخبات الثلاثة الأولى على بطاقات التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.