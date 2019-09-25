الشرطة يكسب قضيته ضد داليان الصيني بشأن التعاقد مع نشأت اكرم

كسب نادي الشرطة الرياضي، قضيته ضد نادي داليان الصيني، بشأن تعاقد القيثارة الخضراء مع النجم الدولي السابق نشأت أكرم.

وكان نادي داليان الصيني، قد تقدم بشكوى لدى محكمة "كاس" بسبب تعاقد القيثارة الخضراء مع أكرم عام 2014 دون انتهاء عقده مع الفريق الصيني.

وقال محامي نادي الشرطة نزار أحمد في حديث صحفي إن "محكمة كاس، أصدرت قراراً قبل قليل بخصوص استئناف نادي الشرطة ضد قرار لجنة انضباط الفيفا الذي أمرت به نادي الشرطة بدفع تعويضات إلى نادي داليان الصيني نيابة عن نشأت أكرم قدرها ٨٠٠ ألف دولار إضافة إلى عقوبة مالية قدرها ٥٠ ألف دولار وتكاليف القضية الانضباطية".

وأوضح أحمد، أن "قرار محكمة كاس جاء على النحو التالي:

اولا: نقض قرار لجنة انضباط الفيفا بالكامل

ثانيا: تحميل الفيفا 80% من تكاليف أجور محكمة كاس والنادي الصيني 20%

ثالثا: امر الفيفا بدفع مبلغ قدره ٢٠٠٠ فرانك سويسري كمساهمه اتجاه تكاليف محاماة نادي الشرطة، وبهذا الاستئناف وافقت محكمة كاس كليا على جميع طلبات نادي الشرطة".

واضاف ان "هذه القضية هي قضية قانونية بحتة تتعلق بتفسيرات قوانين الفيفا والقوانين السويسرية وبها انتصر محامي نادي الشرطة على محامي الفيفا ومحامي نادي داليان البريطانيين"، متابعاً أن "هذه القضية انقذت نادي الشرطة من دفع تعويضات وغرامات وفوائد مجموعها يفوق المليون دولار".