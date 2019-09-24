محامي اتحاد الكرة يحذر من تحقيقات شكوى درجال لدى محكمة تحقيق بغداد الجديدة

حذر المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، من تبعات تحقيقات محكمة تحقيق بغداد الجديدة بشان الشكوى التي رفعها درجال ضد اتحاد الكرة بخصوص تزوير النظام الداخلي للاتحاد (نسخة ٢٠١٧) والذي بموجبه جرت انتخابات الاتحاد الماضية.

وكسب درجال اولى القضايا امام اتحاد الكرة، بعدما أصدرت محكمة جنايات الرصافة، أمس الاثنين، حكماً على أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 أشهر بشأن قضية التزوير الخاصة ب‍ ‍‍عدنان درجال.

وقال احمد في رسالة الى اتحاد الكرة، "نداء اخوي الى السيد رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، التحقيقات التي سوف تجريها محكمة تحقيق بغداد الجديدة وربما الفيفا بخصوص موضوع مصادقة الهيئة العامة على النظام الداخلي للاتحاد (نسخة ٢٠١٧) والذي بموجبه جرت انتخابات الاتحاد الماضية سوف تكون له تبعات وخيمة على الكرة العراقية برمتها".

واضاف "التبعات ستطال مجموعة كبيرة من اعضاء وموظفي الاتحاد وحتى اعضاء الهيئة العامة وسوف تدخلنا في نفق مظلم لاوجود لضوء في نهايته، قبل اسبوعين وصلتني نسخة موقعة اصوليا لمحضر اجتماع الهيئة العامة وقد انصدمت عندما لم اجد فيه فقرة واضحة وصريحة تقر بمصادقة الهيئة العامة على النظام الاساسي وتذكر عدد الاعضاء الذين صوتوا ب "نعم" وعدد الاعضاء الذين صوتوا ب "لا" وهذا ركن اساسي للمصادقة لان المصادقة تحتاج الى ثلثي الاعضاء الذين حضروا الاجتماع".

واوضح أن "هذا الموضوع بالذات انا ناقشته معكم مرارا وتكرارا وبكل مرة تقولون لي ان محضر الاجماع يثبت المصادقة وان لديكم تسجيل فديو لوقائع الاجتماع والذي ايضا يثبت المصادقة، حسب معلوماتي ان محامي عدنان درجال قد قدموا طلبا للجنة اخلاق الفيفا بخصوص هذا الموضوع، لذلك اكاد ان اجزم ان الفيفا سوف يطلب منكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة، لذلك حتى اذا اراد الفيفا ان يكون كريما معكم فان اقل ما سيطلبه منكم هو عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمصادقة على هذا النظام لان الفيفا لن يسمح لكم العمل بدون نظام اساسي مصادق عليه اصوليا. بهذه الوقت ووسط الاحداث الحالية من الصعب اقناع الهيئة العامة بالمصادقة على نظام ٢٠١٧ بدون ان تشترط تعديل نصوصه".

واتم "لذلك ولتجنيب الكرة العراقية المزيد من الايام السوداء التي تنتظرها رجائي الاخوي منكم تقديم الاستقالة الجماعية وتشكيل هيئة مؤقتة تدير الاتحاد تتكون من 7 اشخاص، بحيث ان لايكون اي من اعضائها قد عمل بالاتحاد باي صفة او منصب خلال الثمانية سنوات الماضية وان يتعهد اعضائها بتعهد خطي بعدم الترشيح لانتخابات الاتحاد القادمة، هذه الهيئة تعدل النظام الاساسي وتصادقه اصوليا وتمهد الى انتخابات جديدة وفتح صفحة بيضاء للكرة العراقية".