رئيس البرلمان يستقبل درجال ويبحث معه سبل النهوض بالواقع الرياضي في العراق

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، النجم الدولي السابق، عدنان درجال، سبل النهوض بالواقع الرياضي في العراق، مؤكداً أهمية مشاركة ذوي الخبرة والكفاءة الرياضية بأفكارهم وآرائهم في التشريعات التي تخصُّ الشأن الرياضي.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي ، أن الاخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم الكابتن عدنان درجال"، مبيناً أن "اللقاء ناقش الواقع الرياضي في البلاد، وسبل النهوض به من خلال سن التشريعات اللازمة".

واكد الحلبوسي وفقاً للبيان، على "أهمية مشاركة ذوي الخبرة والكفاءة الرياضية بأفكارهم وآرائهم في التشريعات التي تخصُّ الشأن الرياضي، من خلال عقد ورشات عمل مشتركة مع اللجان والجهات المعنية، سواء فيما يخص القوانين التي تحتاج إلى تعديل أم في تشريعات جديدة".

وأشاد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، بما "قدَّمه الكابتن عدنان درجال خلال مسيرته الكروية برفع اسم العراق في المحافل الدولية".