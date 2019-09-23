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تعرف على موقف العراق من المنتخبات المتأهلة الى نهائيات آسيا للناشئين


اكتملت قائمة المنتخبات الـ15 المتأهلة إلى نهائيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، وذلك مع ختام التصفيات يوم الأحد.

وظهرت المنتخبات المشاركة في التصفيات بمستويات مميزة، ما يهيىء الجماهير لمتابعة منافسة وإثارة كبيرتين خلال النهائيات التي تقام العام المقبل.

ولم يتمكن منتخب الناشئين من بلوغ النهائيات بالرغم من تحقيقه فوزين وحصده للنقاط الـ6 وتواجده في وصافة ترتيب المجموعة السادسة، كون المنتخبات الاخرى حصدت رصيداً اعلى من النقاط، لذلك لن يتواجد في النهائيات.

ونجح منتخب اليابان حامل اللقب والذي توج بلقب البطولة ثلاث مرات من قبل، في التأهل إلى جانب منتخبات عمان والسعودية والصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية التي فازت باللقب مرتين من قبل.

كما ضمت قائمة المتأهلين منتخبات قطر وإيران وأوزبكستان التي كانت نجحت في الفوز بلقب البطولة مرة واحدة في تاريخها.

وتأهل أيضاً منتخب الإمارات ثاني نسخة عام 1990 بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في المجموعة السادسة، وتأهلت أستراليا أيضاً بعد تصدر المجموعة الثامنة.

وشهدت التصفيات تأهل منتخب طاجيكستان وصيف حامل اللقب والذي قدمت عروضاً قوية في النسخة الماضية، عقب فوزه بصدارة المجموعة الأولى. كما تأهلت الهند بعد تصدرها للمجموعة الثانية.

وعلى صعيد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، فقد نجح منتخب اليمن في العودة إلى النهائيات من جديد بعد غياب استمر من عام 2002.

كما تأهلت بمقاعد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني كل من إندونيسيا وأوزبكستان وعمان.

وستكون البطاقة الأخيرة في النهائيات مخصصة للدولة المضيفة، علماً بأن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوصت بإقامة البطولة في البحرين.

قائمة المنتخبات المتأهلة:

طاجيكستان - أول المجموعة الأولى

الهند - أول المجموعة الثانية

إيران - أول المجموعة الثالثة

السعودية - أول المجموعة الرابعة

قطر - أول المجموعة الخامسة

الإمارات - أول المجموعة السادسة

الصين - أول المجموعة السابعة

أستراليا - أول المجموعة الثامنة

كوريا الشمالية - أول المجموعة التاسعة

اليابان - أول المجموعة العاشرة

كوريا الجنوبية - أول المجموعة الحادية عشر

اليمن - أفضل فريق يحصل على المركز الثاني

إندونيسيا - ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني

أوزبكستان - ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني

عمان - رابع أفضل فريق يحصل على المركز الثاني

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