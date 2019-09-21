بالوثيقة.. دعوى قضائية بحق عبد الخالق مسعود بسبب ’’الإساءة للصحفيين’’

كشف رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة، عباس الفياض، السبت (21 أيلول 2019) عن رفعه دعوى قضائية بحق رئيس اتحاد كرة القدم، عبد الخالق مسعود.

وقال الفياض في حديث صحفي إنه "رفع دعوى قضائية بحق رئيس اتحاد كرة القدم، عبد الخالق مسعود، بسبب الإساءات التي يوجهها للصحفيين الرياضيين".

وأشار الى أنه كلف فريقا من المحامين، وعلى حسابه الشخصي لـ "مقاضاة مسعود" الذي قال إنه: "يسيء للصحفيين بشكل متكرر".

وكشف أن "موعد اول مرافعة للمحكمة، هو اليوم الثالث من شهر تشرين الأول في محكمة بداءة الكرخ".