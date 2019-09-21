نائب: وصلنا للمراحل النهائية في مسودة مشروع قانون الاولمبية العراقية

أكد عضو لجنة شباب والرياضة البرلمانية ديار برواري، السبت، ان لجنته تعمل حاليا بالمراحل الاخيرة من اعداد المسودة النهائية لقانون اللجنة الاولمبية العراقية، فيما اشار الى وجود اشخاص وجهات لم يسمهم يحاولون خلق ازمة للرياضة العراقية.

وقال برواري في حديث صحفي إن "وفد اللجنة كان له لقاء في 28 حزيران الماضي بمدينة لوزان مع الاولمبية الدولية بحضور ممثل عن الحكومة واللجنة الاولمبية العراقية وتم تسليمهم نسخة من مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية"، مبينا انه "بعد اسبوع وصل الينا رد الاولمبية الدولية حول النسخة المقدمة من قبلنا".

وأضاف برواري، ان "الرد تضمن ملاحظات على القانون واختصار لعدد مواده لكنهم لم يرفضوا اصل القانون كما حاول البعض تصويره امام وسائل الاعلام"،

لافتا الى ان "اللجنة عملت بالفترة الماضية على عقد جلسات مع خبراء مختصين بحضور ممثلين عن الحكومة وتم اخذ ملاحظاتهم كما تم مطالبة الحكومة بأرسال النسخة التي لديها من مشروع القانون".

وبين ان "اللجنة تعمل حاليا بالمراحل الاخيرة من اعداد مسودة القانون النهائية بعد ادراج ملاحظات الاولمبية الدولية وملاحظات الخبراء والاكاديمين والحكومة اضافة الى مقترحات منظمات مجتمع مدني مختصة بالشان الرياضي"، موضحا ان "النسخة النهائية سيتم عرضها على الاولمبية الدولية قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب".

واكد برواري، ان "بعض الاشخاص والجهات تحاول خلق ازمة للرياضة العراقية رغم ان الاولمبية الدولية تدفع باتجاه ابعاد الازمات عن الرياضة العراقية ونحن نعلم ان العلاج يكون من خلال تشريع القانون والتصويت عليه بأسرع وقت"، مشددا على ان "القانون لايتضمن اي جنبة قانونية على اعتبار انه يتحدث عن منح الحكومة منح وهي اختيار طوعي وليس الزامي للحكومة فهي قادرة على ايقاف تلك المنح في وقت الازمات".