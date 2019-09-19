الاتحاد الخليجي يمنح العراق حق استضافة "خليجي 25" بكرة القدم

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، مبدئياً، على طلب العراق باستضافة النسخة ٢٥ من البطولة.

جاء ذلك في الاجتماع، الذي عقد اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، إلى جانب رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، فضلاً عن قطر .

وقال مسعود في بيان لاتحاد الكرة، إن "المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي وافق مبدئياً على طلبنا باستضافة النسخة ٢٥ من البطولة"، مبيناً أن "الاتحاد سيتقدم بطلب رسمي في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد على هامش انطلاق النسخة ٢٤، التي ستضيفها الدوحة في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف، أن "جميع رؤساء الاتحادات أيدوا، وبشكل كبير، رغبتنا بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة، كونه حقاً طبيعياً للعراق، لا سيما بعد رفع الحظر عن المباريات الرسمية"، متابعاً أن "الاتحاد، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، سيسعى لإنجاح الاستضافة التي تأتي بعد أربعة عقود على الاستضافة الأولى للعراق للبطولة".