الاتحاد الآسيوي يوافق على بقاء نادي الطلبة في الدوري العراقي الممتاز

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأربعاء، بأن الاتحاد الآسيوي وافق على بقاء نادي الطلبة في الدوري الممتاز.

وذكرت "واع" في خبر عاجل أن "الاتحاد الآسيوي يوافق على بقاء نادي الطلبة في الدوري الممتاز".

يشار إلى أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قررت إقصاء نادي الطلبة من قرعة الدوري الممتاز 2019/ 2020، بانتظار ما يسفر عن وضعه القانوني بخصوص الشكاوى الآسيوية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض، مقترح وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، بمنح فرصة أخيرة لنادي الطلبة لتسديد ديونه المتراكمة للاعبيه السابقين، وذلك من أجل مشاركة الفريق في دوري الكرة الممتاز للموسم المقبل.