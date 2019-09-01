الصفحة الرياضية

بينها بغداد.. قطر تطلق شعار كأس العالم 2022 في 24 مدينة


حددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، الثلاثاء المقبل موعدا لإطلاق الشعار الرسمي للمونديال الأول الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط، فيما ستكون العاصمة بغداد احدى العواصم التي ستضيف الشعار.

وأعلنت اللجنة -في بيان رسمي- أنها ستكشف النقاب عن شعار مونديال قطر 2022 في تمام الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة، من خلال حملة رقمیة على مستوى العالم، یصحبھا عرض الشعار على واجھات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمیة بشكل متزامن.

وذكرت اللجنة العليا أنه سیكشف عن شعار المونديال بعرضه على واجھات أبنية ومعالم رئیسیة في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة ب‍الخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، والكویت (أبراج الكویت)، ومسقط (دار الأوبرا)، وبیروت (صخرة الروشة)، وعمان (فندق الرویال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدینة الحمامات)، والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحریر).

كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأميركتين: الولایات المتحدة الأميركیة (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، والأرجنتین (جنرال باز واي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشیلي (إیه في كینیدي، وبادریه ھورتادو، وسانتییغو)، والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

وسيعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ویستفیلد ستراتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، وألمانیا (محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، ومیلانو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو).

كما سيعرض شعار المونديال في تركیا عبر الشاشات العملاقة في كل من یلدز، وزوھاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم، والھند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوھانسبرج).

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بينها بغداد.. قطر تطلق شعار كأس العالم 2022 في 24 مدينة
العراق يفوز ببطولة غرب اسيا للشباب بعد التغلب على الامارات
الزوراء والقوة الجوية مُهددان بسحب الرخصة الآسيوية
رسمياً.. كاتانيتش مستمر في قيادة اسود الرافدين
رسمياً.. مدير تراخيص اتحاد الكرة يقدم استقالته
محافظ النجف يعلن الاتفاق على آلية لحل مشكلة نادي المحافظة مع الاتحاد الاسيوي
إلغاء ميزانية اللجنة الأولمبية وتخصيصها لوزارة الشباب ضمن موازنة 2020
بعد قرار استضافته تصفيات المونديال.. تعرف على جاهزية ملعب البصرة الدولي
رئيس الاتحاد الآسيوي: كنا سباقين في مساندة حق العراق باستضافة المباريات الدولية
"فيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق بتصفيات المونديال في البصرة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك