الزوراء والقوة الجوية مُهددان بسحب الرخصة الآسيوية

حذر الاتحاد العراقي لكرة القدم، ناديي الزوراء والقوة الجوية من قيام لجنة التراخيص بسحب الرخصة الآسيوية في حال لم يتمكنا من إنهاء ملف الشكاوى المقدمة ضدهما.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي، اتحاد الكرة العراقي بأنه يتوجب على ناديي الزوراء والقوة الجوية، إنهاء ملف الشكاوى المقدمة ضدهما من قبل لاعبين محترفين سابقين وإلا سيتم سحب الرخصة الآسيوية

وقال رئيس لجنة المسابقات علي جبار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقرعة الدوري العراقي الممتاز، إنه "يتوجب على أندية الزوراء والقوة الجوية، إنهاء الشكاوى المقدمة بحقهم بأسرع وقت وبخلافه سيتم سحب الرخصة خلال منافسات الدوري".

وأضاف جبار: "جاملنا الأندية بما فيه الكفاية ولا يمكن أن نقدم أية تنازلات بغية إنجاح المسابقة وعدم وصول المنافسات الدوري إلى أشهر الصيف الحارة".

وتابع، أن "أي فريق سيعاقب إذا لم يلتزم بلوائح المسابقة سوى كان الفريق جماهيرياً أم لا"، مبيناً أن "اللوائح واضحة ومن لا يود المشاركة ب‍الدوري الممتاز، فهو غير مجبر على ذلك".