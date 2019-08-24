الصفحة الرياضية

رسمياً.. كاتانيتش مستمر في قيادة اسود الرافدين


اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.

واجتمع الاتحاد العراقي لكرة القدم مع كاتانيتش ووكيل اعماله بهروز دزهبود في احد فنادق مدينة اربيل، من اجل بحث تجديد عقد المدرب.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث صحفي ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم جدد التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش".

واضاف ان "الاتخاد سينشر تفاصيل تجديد العقد في وقت لاحق مساء اليوم الجمعة".

اتحاد الكرة كان قد اعلن في وقت سابق انه حدد بعض الشروط والبنود لتجديد عقد المدرب وفي حال وافق الاخير سيتم التجديد له.

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