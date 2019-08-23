رسمياً.. مدير تراخيص اتحاد الكرة يقدم استقالته

اعلن مدير دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل القصاب، استقالته من منصبه لظروف وصفها بانها "خاصة".

وقال القصاب في حديث صحفي، "قدمت استقالتي من منصب مدير التراخيص بسبب ظروف شخصية مرضية وعدم القدرة على التوفيق بين عمل قسم العلاقات ومدير دائرة التراخيص"

واوضح القصاب أن "المستشار القانوني ومحامي الاتحاد، نزار احمد، سيتولى بشكل مؤقت ادارة التراخيص بدلاً عني كونه هو مساعد مدير دائرة التراخيص لحين ما يقوم الاتحاد بتسمية مدير للتراخيص جديد".

واضاف القصاب "اشعرت الاتحاد الاسيوي ايضاً بخبر استقالتي، وان شاء ساعود الى العاصمة بغداد لاقدم الاستقالة رسمياً على الورق من منصب مدير التراخيص والاستمرار في عملي بقسم العلاقات".