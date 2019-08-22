محافظ النجف يعلن الاتفاق على آلية لحل مشكلة نادي المحافظة مع الاتحاد الاسيوي

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، عن الاتفاق على آلية لحل مشكلة نادي النجف مع الاتحاد الاسيوي، فيما أكد وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي أن مشكلة نادي النجف ستحل مع اللاعبين.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العبيدي في النجف اتفقنا على آلية لحل مشكلة نادي النجف مع الاتحاد الاسيوي".

وأضاف "ساكمل كل المقتربات الموصلة إلى ملعب النجف وأسهل دخول كل ما يحتاجه لاكماله".

من جانبه، قال وزير الشباب، إن "زيارتي اليوم لاكمال فتح الملاعب العراقية وكلها اكملت تقريبا الا ملعب النجف الدولي فيه بعض النواقص ووعدتنا الشركة باكماله خلال عشرين يوما"، معتبراً أن "مشكله نادي النجف ستحل مع اللاعبين واملنا بهم وسنكون بإنتظارهم في الوزارة يوم الأحد أو من يمثلهم حتى يرفع الحظر عن النادي من الاتحاد الآسيوي".

وتابع أنه "لن تكون هناك أي نقطه سوداء للعراق في الاتحاد الآسيوي، الا العقوبات التي فرضت عليه لسبب سياسي وليس رياضياً".

وكشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موقف اتحاد الكرة وأندية الطلبة والنجف والميناء من العقوبات الاسيوية.

وخاطب الاتحاد الاسيوي، اتحاد الكرة برسالة "شديدة اللهجة"، وأبلغه أنه في حال منح التراخيص لأندية الطلبة والميناء والنجف والسماح لهم المشاركة ببطولة الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل، فان الاتحاد العراقي سوف يتعرض إلى "عقوبات قاسية" من قبل الاتحاد الآسيوي.