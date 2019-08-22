إلغاء ميزانية اللجنة الأولمبية وتخصيصها لوزارة الشباب ضمن موازنة 2020

أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، الخميس، إلغاء ميزانية اللجنة الأولمبية العراقية ضمن الموازنة المالية لعام 2020.

وقال العبيدي خلال اجتماعه بالرواد والأبطال، إنه "تم إلغاء ميزانية اللجنة الأولمبية العراقية ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2020 وذلك في إطار خطة العمل التي تنتهجها الحكومة لتطوير الحركة الرياضية ب‍العراق".

وأوضح العبيدي، أن "الأموال التي كانت تخصص إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، سيتم إدراجها ضمن ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020 في بند المنح للأنشطة الرياضية".