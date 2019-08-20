الصفحة الرياضية

بعد قرار استضافته تصفيات المونديال.. تعرف على جاهزية ملعب البصرة الدولي


اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن مدى جاهزية ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" لاحتضان مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة (مونديال 2022 وكأس آسيا 2023).

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، على اقامة مباريات المنتخب الوطني العراقي على ارضه في البصرة خلال التصفيات.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب الموسوي في حديث صحفي إن "ملعب البصرة الدولي، خضع خلال الفترة الماضية الى اعمال التأهيل والصيانة بعد نهاية مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".

واوضح أن "الملعب الان في اتم الجاهزية لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في التصفيات وكذلك فإن الحكومة المحلية تواصل اعمالها لتأهيل الطرق ومحيط الملعب ليظهر بافضل صورة ممكنة".

وستنطلق التصفيات في الخامس من ايلول المقبل، حين يواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني في اولى المباريات.

 

واوقعت قرعة التصفيات المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات العراق والبحرين إلى جانب إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

 

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