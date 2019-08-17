الاتحاد الاسيوي: نجاح تنظيم غرب القارة يجسد قدرة العراق على ادارة الاحداث الرياضية

هنأ رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن ابراهيم، وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بمناسبة نجاح بطولة غرب اسيا، مؤكداً ان نجاح التنظيم جسد قدرة العراق على ادارة الاحداث والفعاليات الرياضية.

وأرسل بن ابراهيم كتاباً الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض قال فيه: "يسرنا ان نتوجه الى معاليكم بفائق الاحترام والتقدير، كما يسعدنا ان نغتنم مناسبة اختتام منافسات بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم، لنعرب لكم عن خالص التهاني بمناسبة النجاح الكبير للبطولة من خلال التنظيم المتميز والبيئة المثالية التي وفرتها الجهات المختصة في بلدكم العزيز لاحتضان هذا الحدث الرياضي".

واضاف "كما يطيب لنا ان نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر العراقية في تهيئة اسباب النجاح لهذه البطولة، مما يجسد على ارض الواقع ما يمتلكه العراق من كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على ادارة الاحداث والفعاليات الرياضية بكل اقتدار.. متمنين لمعاليكم كل التوفيق والسداد في خدمة الحركة الرياضية والشبابية في العراق الشقيق".

وفي ادناه نسخة من الكتاب: