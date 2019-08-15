نحات عراقي ينتقد رداءة "كأس" غرب آسيا ويوجه رسالة لمنظمي البطولة

اكد النحات العراقي احمد البحراني، الخميس، ان تصميم وجودة كأس غرب آسيا، يعتبر نقطة ضعف بحق اتحاد غرب آسيا والمسؤولين عن تنظيم البطولة.

وتعرض "كأس" غرب آسيا، للكسر بعد احتفال لاعبي المنتخب البحريني بالتتويج به لاول مرة في تأريخ "الاحمر".

وقال البحراني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلة بتصميم الكأس بهذه الرداءة يعود الى عدم احترام هذه التفاصيل المهمة التي يعتبرها المسؤولين (غير مهمة) دون ان يعلموا بأنها تعد نقاط قوة وأضافة لجودة البطولة والتنظيم".

واوضح البحراني، أن "كرة القدم لا تلعب في الملعب فقط، فهناك مكملات كثيرة تعطي انطباع جيد للمشاهدين والمتابعين والاتحاد الدولي وبالتأكيد هي نقطة ضعف بحق أتحاد غرب اسيا والمسؤولين عن تنظيم البطولة".

واكمل البحراني بالقول، "لا أدعو اللجنة المنظمة أو الأتحاد المسؤول عن تنظيم البطولة لتكليفي بعمل الكأس، بل هناك مبدعين كبار في داخل العراق يمكنهم عمل كأس مميز وهم نحاتين ومصممين رائعين من أساتذة الفن العراقي والعربي ليظهر بصورة افضل".

وتوج المنتخب البحريني باللقب، بعدما تغلب على المنتخب الوطني العراقي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي، امس الاربعاء.