نفاد تذاكر مباراة العراق والبحرين في نهائي غرب آسيا

نفدت تذاكر مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم الاربعاء.

وقال مصدر صحفي ان تذاكر مباراة العراق والبحرين نفدت بالكامل، من مراكز بيعها الرئيسية في محافظة كربلاء.

واوضح انه تم تخصيص اكثر من 25 الف تذكرة للبيع لاسباب تنظيمية، حيث يحتضن الملعب لاكثر من 30 الف متفرج.

واضاف انه تم تخصيص 1250 تذكرة للجماهير البحرينية، فيما قامت اللجنة المنظمة بتنصيب شاشات عملاقة في الاماكن العامة ب‍كربلاء لمتابعة المباراة.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوفيت بغداد.