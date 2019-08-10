اجتماع موسع بين وفد اللجنة الأمنية الدولية وقادة الكرة العراقية

استقبل محافظ اربيل، نوزاد هادي، صباح اليوم في مكتبه، اللجنة الأمنية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بزيارة مدن اربيل وكربلاء والبصرة، الألماني هيلموت جوزيف سبان، والاردني طلال سويلمين، وحضر اللقاء وكيل وزير الشباب والرياضة، عصام الديوان، ورئيس اتحاد كرة القدم، الملا عبد الخالق مسعود، ورئيس اللجنة المشرفة على بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا، علي جبار الأسدي، ومدير عام الرياضة في الإقليم، شاكر السمو، حيث دار حديث موسع عن الأوضاع العامة في العراق.

وقال نوزاد هادي، خلال حديثة للوفد الدولي، إن "العراق بلد امن من شماله إلى جنوبه، وما تم مشاهدته في اربيل من استقرار امني هو نفسه موجود في المحافظات الأخرى"، مشددا على ضرورة أن "يكون للاتحاد الدولي "فيفا" موقف إيجابي اتجاه العراق، وبيان موقفه الواضح في رفع الحظر الرياضي المفروض على العراق ".

من جانبه، ذكر عصام الديوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أثناء اللقاء أن "موضوع رفع الحظر اخذ مساحة واسعة من الحديث من قبل الأوساط الرياضية سواء في الداخل أو الخارج، وهذا ما كنا ان لا نتمناه، باعتبار ان العراق نجح في تنظيم الكثير من المباريات سواء كانت ودية على مستوى المنتخبات أو رسمية على مستوى الأندية".

واكد أن "كل محافظات العراق تنعم بالأمن والأمان، وقلبها ينبض بحب كرة القدم التي باتت اليوم مصدر سعادة للشعب العراقي"،

مشيرا إلى أن "حضور 60 أو 30 الف مشجع في مباراة واحدة يعد نصرا ورسالة واضحة المضمون بأن البلد نفض غبار الحروب وعاد لمتابعة معشوقته الازلية ( كرة القدم ). وقدم الديوان دعوة إلى الاتحاد الدولي لزيارة العراق، خصوصا المدن المؤشرة لديهم بأنها غير آمنة، لتتضح الصورة لديهم بأن العراق بأكمله أصبح خاليا من المظاهر المسلحة".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الملا عبد الخالق مسعود، "ملاعبنا باتت جاهزة لاستضافة المباريات الرسمية للاندية أو المنتخبات العراقية، بعد أن طبقنا كل المعايير الدولية التي تتيح لنا اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا يأتي من الثقة الكبيرة والمهنية العالية التي يتمتع بها وفد الاتحاد الدولي "فيفا" المكلف بزيارة ملاعب اربيل وكربلاء والبصرة، ونقلهم الأحداث بكل وضوح وشفافية".

واوضح رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل عضو اتحاد كرة القدم، علي جبار الأسدي، ان "الايام المقبلة ستحمل اخبارا مفرحة بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. مبينا: ان الجماهير العراقية تنتظر بفارغ الصبر لعب منتخبنا على ملعب البصرة في إطار التصفيات المزدوجة، وهذا حق مشروع لجماهيرنا الوفية".