الصفحة الرياضية

اجتماع موسع بين وفد اللجنة الأمنية الدولية وقادة الكرة العراقية


استقبل محافظ اربيل، نوزاد هادي، صباح اليوم في مكتبه، اللجنة الأمنية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بزيارة مدن اربيل وكربلاء والبصرة، الألماني هيلموت جوزيف سبان، والاردني طلال سويلمين، وحضر اللقاء وكيل وزير الشباب والرياضة، عصام الديوان، ورئيس اتحاد كرة القدم، الملا عبد الخالق مسعود، ورئيس اللجنة المشرفة على بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا، علي جبار الأسدي، ومدير عام الرياضة في الإقليم، شاكر السمو، حيث دار حديث موسع عن الأوضاع العامة في العراق.

وقال نوزاد هادي، خلال حديثة للوفد الدولي، إن "العراق بلد امن من شماله إلى جنوبه، وما تم مشاهدته في اربيل من استقرار امني هو نفسه موجود في المحافظات الأخرى"، مشددا على ضرورة أن "يكون للاتحاد الدولي "فيفا" موقف إيجابي اتجاه العراق، وبيان موقفه الواضح في رفع الحظر الرياضي المفروض على العراق ".

من جانبه، ذكر عصام الديوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أثناء اللقاء أن "موضوع رفع الحظر اخذ مساحة واسعة من الحديث من قبل الأوساط الرياضية سواء في الداخل أو الخارج، وهذا ما كنا ان لا نتمناه، باعتبار ان العراق نجح في تنظيم الكثير من المباريات سواء كانت ودية على مستوى المنتخبات أو رسمية على مستوى الأندية".

واكد أن "كل محافظات العراق تنعم بالأمن والأمان، وقلبها ينبض بحب كرة القدم التي باتت اليوم مصدر سعادة للشعب العراقي"،

مشيرا إلى أن "حضور 60 أو 30 الف مشجع في مباراة واحدة يعد نصرا ورسالة واضحة المضمون بأن البلد نفض غبار الحروب وعاد لمتابعة معشوقته الازلية ( كرة القدم ). وقدم الديوان دعوة إلى الاتحاد الدولي لزيارة العراق، خصوصا المدن المؤشرة لديهم بأنها غير آمنة، لتتضح الصورة لديهم بأن العراق بأكمله أصبح خاليا من المظاهر المسلحة".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الملا عبد الخالق مسعود، "ملاعبنا باتت جاهزة لاستضافة المباريات الرسمية للاندية أو المنتخبات العراقية، بعد أن طبقنا كل المعايير الدولية التي تتيح لنا اللعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا يأتي من الثقة الكبيرة والمهنية العالية التي يتمتع بها وفد الاتحاد الدولي "فيفا" المكلف بزيارة ملاعب اربيل وكربلاء والبصرة، ونقلهم الأحداث بكل وضوح وشفافية".

واوضح رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل عضو اتحاد كرة القدم، علي جبار الأسدي، ان "الايام المقبلة ستحمل اخبارا مفرحة بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. مبينا: ان الجماهير العراقية تنتظر بفارغ الصبر لعب منتخبنا على ملعب البصرة في إطار التصفيات المزدوجة، وهذا حق مشروع لجماهيرنا الوفية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اجتماع موسع بين وفد اللجنة الأمنية الدولية وقادة الكرة العراقية
مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية
حسين سعيد: العراق برهن للجميع بأنه قادر على استضافة تصفيات المونديال
البحرين تؤكد استعدادها اللعب في البصرة
وزير الشباب: من حقنا ان نلعب في بصرتنا والاعذار والتبريرات غير مقبولة
بنيان: اصلاح المنظومة الرياضية لا يقتصر على مرحلة معينة
اتحاد الكرة العراقي يتكفل بعملية جراحية للاعب يمني في كربلاء
رسمياً.. الاسماعيلي المصري يضم همام طارق ويصفه بـ"ميسي العرب"
كاتانيتش: توقيت غرب اسيا لم يكن صحيحاً وعازمون على بلوغ النهائي
نشأت اكرم: العراق لن يتأهل الى المونديال حتى وان دربه غوارديولا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك