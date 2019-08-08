مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية

اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بياناً بشأن إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مشيراً الى أن عبد المهدي اكد على حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره.

وقال المكتب في بيان "تحظى التطورات الاخيرة المتعلقة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بإعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية خلال تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في البصرة باهتمام بالغ من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي".

وأضاف أن رئيس الوزراء "أكد على حق العراق الطبيعي والشرعي في اقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره، وأوعز الى الجهات الحكومية كافة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الاستضافة وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة الى وفد الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سيزور العراق غدا لتمكينهم من إنجاز المهام المكلفين بها".

ولفت البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع هذه التطورات ويهيب بالجماهير الرياضية ووسائل الإعلام كافة بالوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها الحثيثة بهذا الصدد".

وكان عضو اتحاد الكرة المركزي علي الأسدي، اكد في وقت سابق، أن أعضاء الاتحاد علموا بكتاب الاتحاد الدولي فيفا القاضي بايجاد ملعب للمنتخب الوطني بعيداً عن ملاعب اربيل و كربلاء والبصرة قبل يوم من ظهوره في وسائل الاعلام، مبيناً ان اتحاد الكرة ارسل كتاباً إلى "فيفا" للمطالبة بمقابلة رئيس الاتحاد الدولي، جياني انفانتينو من اجل ايضاح تفاصيل رفع الحظر عن الملاعب العراقية.