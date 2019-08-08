حسين سعيد: العراق برهن للجميع بأنه قادر على استضافة تصفيات المونديال

أكد النجم الدولي السابق ورئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، حسين سعيد، أن العراق برهن للجميع بأنه قادر على استضافة الفرق في تصفيات كأس العالم 2022.

ويتولى سعيد حالياً مهمة الإشراف على مباريات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا بملعب فرانسو حريري في أربيل.

وقال سعيد في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "عراقيتي دفعتني للقبول بمهمة الإشراف على بطولة غرب آسيا وعملت جاهداً لكي أبرهن للجميع أن العراق قادر على استضافة الفرق في تصفيات كأس العالم".

ومضى إلى القول: "لن أتردد في تقديم أي خدمة لبلدي العراق بعيدا عن المناصب".