وزير الشباب: من حقنا ان نلعب في بصرتنا والاعذار والتبريرات غير مقبولة

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان العراق من حقه اللعب على ارضه وفي البصرة على وجه الخصوص، مبيناً أن الاعذار والتبريرات غير مقبولة بالنسبة لنا.

وقال رياض في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "من حقنا ان نلعب في بصرتنا وفي كل شبر من أرضنا الحبيبة ومن حق جماهيرنا ان تؤازر منتخبها في أرضه".

واوضح ان "كل الأعذار والتبريرات غير مقبولة بالنسبة لنا ،عراقنا يتمتع بالأمن والأمان ونحن قادرون على أستضافة المنتخبات.. ملاعبنا وجماهيرنا ترحب بكل الضيوف".

يذكر ان الاتحاد الدولي "فيفا" سيرسل وفداً لتفقد ملاعب العراق يوم غدٍ الخميس، قبل اصدار التقرير النهائي بشأن لعب المنتخب الوطني على ارضه من عدمه.