بنيان: اصلاح المنظومة الرياضية لا يقتصر على مرحلة معينة

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان، أن هناك لغطاً يثار بين الحين والآخر حول عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140 ) لسنة 2019 وبهذا الخصوص.

وقال بنيان في بيان إن "اللجنة المشكلة مستمرة بالعمل وفق ما حددته الضوابط والإجراءات القانونية التي رُسمت لها بموجب القرار آنفاً، ونود ان نحيطكم علماً بأن القرار يستهدف إصلاح المنظومة الرياضية بصورة كاملة ولا يقتصر على محطة معينة او مرحلة محددة".

واضاف بنيان، ان "ما يحدث من حراك في بعض الإتحادات الرياضية فهو شأن خاص بالهيئات العامة، ونؤكد بأن تكون وفق السياقات القانونية الصحيحة وحسب ماحدده القانون النافذ لقانون الإتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986".