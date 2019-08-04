رسمياً.. الاسماعيلي المصري يضم همام طارق ويصفه بـ"ميسي العرب"

أعلن نادي الاسماعيلي المصري، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني همام طارق لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل 2019/ 2020.

همام لم يجدد عقده مع استقلال طهران الإيراني لعدم الاتفاق على المستحقات المالية.

وذكر النادي المصري عبر موقعه الرسمي، أن "بلاد الرافدين لطالما أنجبت العديد من النجوم العراقيين ممن كانت لهم بصمة على الساحة الرياضية، ويأتي فى مقدمتهم همام طارق الوافد الجديد للدراويش".

وبين أن "الإسماعيلي، اتم التعاقد بصفة رسمية مع العراقي الموهوب صاحب الــ23 عاماً والذي يجيد اللعب فى مركزي صانع الألعاب والجناح أملاً فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش".

ونشر النادي مسيرة اللاعب الكروية وكتب عليها: نبذة عن اللاعب الملقب بـ"ميسي العرب".