تعرف على منافذ بيع تذاكر مباريات اسود الرافدين في غرب آسيا

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن منافذ بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

وستنطلق البطولة اليوم الثلاثاء في ملعب كربلاء الدولي حيث يلتقي العراق مع لبنان في الساعة السابعة والنصف مساء تعقبها في العاشرة والنصف مباراة اليمن وفلسطين.

وفيما يلي منافذ بيع التذاكر:

ملعب كربلاء الأولمبي في البوابات الخارجية

تجهيزات علي كساب في كربلاء

مقهى الزوراء الرياضي في كربلاء

تجهيزات مصطفى السوداني في النجف – الحلة

مسبح الشعب في بغداد

الوكيل الرئيسي - فندق البارون في كربلاء