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حمودي يثمن شجاعة اللاعب الكناني ويعد موقفه رسالة كل الشعوب العربية والاسلامية لاسرائيل  


اعرب الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، عن  تثمينه العالي للموقف الشجاع للاعب الشاب علي الكناني، برفضه مواجهة لاعب اسرائيلي خلال نهائيات البطولة العالمية بالملاكمة (الموتى تاي)، في تايلند.

وقال الشيخ حمودي، في بيان، ان رفض اللاعب الكناني مواجهة لاعب اسرائيلي جسد روح الثبات الاسلامي، وهويته الوطنية، وموقف كل الشعوب العربية والاسلامية برفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وعبر عن فخره وإعجابه الكبير ان يأتي هذا ألموقف من شاب يافع، مترجما رسالة صريحة بان فلسطين هي قضية الأمة التي ستحملها شعوبنا الإسلامية جيل بعد جيل، وأن كل مادونها محض فقاعات واستعراضات اعلامية يوهم الكيان الصهيوني بها نفسه.

ودعا حمودي وزارة الشباب والحكومة العراقية الى تكريم البطل علي الكناني وأسرته أيضا، تثمينا لموقفه الذي شرف اسم العراق في المحافل الدولية.

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حمودي يثمن شجاعة اللاعب الكناني ويعد موقفه رسالة كل الشعوب العربية والاسلامية لاسرائيل  
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