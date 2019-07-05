الصفحة الرياضية

رسمياً.. علي عدنان يجدد عقده مع فانكوفر وايتكابس الكندي


قرر مدافع المنتخب الوطني، ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان تجديد عقده مع فريقه حتى صيف 2021.

وكان اللاعب قد انتقل الى صفوف فانكوفر في شهر آذار الماضي قادماً من صفوف اودينيزي الايطالي بنظام الاعارة حتى 30 حزيران الماضي.

وقال عدنان في حديث صحفي "جددت عقدي رسمياً مع نادي فانكوفر وايتكابس الكندي لمدة موسمين، حيث سينتهي عقدي في نهاية حزيران من عام 2021".

ولم يعلن النادي الكندي عن قيمة العقد، لكن عدنان اكد، أن "انتقاله الى فانكوفر جعله اللاعب الاغلى في الفريق والمدافع الاغلى في الدوري الاميركي MLS".

وقدم عدنان مستويات كبيرة مع وايتكابس، مما دفع فريقه الى التعاقد معه بصفة دائمة ولمدة موسمين.

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