الشعر

الى صاحب الملحمة الكبرى

87 2025-09-12

عمر بلقاضي / الجزائر

الى الشاعر الجزائري عبد العزيز شبِّين صاحب ديوان ملحمة الجزائر الكبرى الذي يعدُّ انجازا إبداعيا فريدا في الشّعر الوطني هذه الأيّام العجاف في الوطنية

***

شَبِّينُ يا عَلَمَ القصيدِ الحازِمِ

يا بارعا في موجهِ المُتلاطمِ

أبدعتَ في خطِّ الملاحمِ رافعًا

شأنَ القصيدةِ في القطيع الهائِمِ

أعْلَيْتَ قدر فضيلة متروكة

لمَّا أهَمَّ الغيرَ أمر ُمغانِمِ

أنشدتَ للوطنِ العزيزِ مُحرِّكاً

في أبحُرِ الأشعار ِعزَّةَ ناظِمِ

وطنيّةٌ وعقيدةٌ وعروبةٌ

تعلُو البُنَى بِسلاسة وتناغُمِ

وجعلتَها زمَنَ الوَنَى إلياذَةً

تُذكي السَّنا في وَعْيِنا المتقادِمِ

قسَمًا لشعرُكَ دَمْغةٌ وطنيَّةٌ

بعثتْ تليدَ فضائلٍ ومكارمِ

كن يا أريبُ بشِعركمْ صوتَ الهُدَى

كن باعثاً في جيلنا المتناوِمِ

أعطاكمُ الرَّحمنُ فِطنةَ مُلهَمٍ

وحروفَ نورٍ في الزَّمان القاتِمِ

فاصْدعْ به في العالَمينَ مُنبِّهاً

من أدْمنوا غَيَّ الفريقِ الواهِمِ

عبدَ العزيزِ لقد حَظيْتَ بنعمةٍ

كبرى فحلِّق في السُّمُوِّ الدَّائِمِ

إنَّ المواهبَ للرِّجال أمانةٌ

فكنِ الوفيَّ بعزَّةٍ وتلاحُمِ

اكسبْ بحرفكَ ما يفيدُك في غَدٍ

قبل المنيَّةِ والمصير الدَّاهِمِ

آخر الاضافات
سلاما أسود القطاع
الى صاحب الملحمة الكبرى
إتفاقية سيداو
شيوخُ الدّجل
مَهازِلٌ تنخرأمّتنا
العيد اليوم
قومٌ إذا نُودُوا لدَفْعِ مُلِمَّةٍ لَبِسُوا القلوبَ على الدُّرُوعِ.
نزيفٌ من جراح أمّتنا
عِبَرُ الزَّمان
موتُ الضمير
