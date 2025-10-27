الحضارة بالاسلام

عمر بلقاضي / الجزائر
إنَّ الحضارة بالإسلام لو نهضتْ
أمُّ المكارم للإسلام عِرفاناَ
يا أمَّةَ النُّورِ دربُ العزِّ متَّضحٌ
فرِّي الى الله ، حُمقُ الغرب أخزانا
احيي اليقينَ فآيُ الحقِّ دامغة ٌ
والكون أكَّدها بالآي تِبياناَ
داوي البَريَّة َبالآيات إنَّ لها
على المفاسد والأمراض سُلطاناَ
عودي لموردِكِ الصَّافي مُدجَّجة ً
بالعزم واصطبري فاللهُ مولاناَ
محمَّدٌ قد أتى بالحقِّ يُسعدُنا
الله أرسله والحقُّ قد بانَ
سَلُي العلوم إذا حاط الظَّلامُ بنا
قد ساقها خالقُ الأكوان بُرهاناَ
محمَّدٌ ما أتى إلا بنافعة ٍ
بالعلم والسِّلم والأخلاق وَافانا
أخو المسيح فدرب الحقِّ واحدة ٌ
وَيحَ الذين زروا بالحقِّ نُكراناَ
أين العقولُ فشمس الحقِّ باهرة ٌ ؟
أم غالها بالهوى والإثم ما رانَ ؟
حضارةُ الغرب في الإفساد قد سقطتْ
صيغي لها من شعاع الحقِّ ميزاناَ
