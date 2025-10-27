عَلَم الملحمة

عمر بلقاضي / الجزائر
الى الشاعر عبد العزيز شبين شاعر الملحمة الكبرى
***
عَلَم ٌأصيلٌ من لُيوثِ جزائري
خطَّ الأصالةَ بالقريضِ الفاخِرِ
مَلأ الحروفَ بعزَّةٍ وطنيَّةٍ
سكبتْ تَليد َكنوزها في الحاضرِ
حَبَك المآثرَ بالقصيد ملاحمًا
لا تختفي عبر الزَّمان العابرِ
شبِّين ُليثٌ بالقصائد قد شدا
يهدي الوجودَ إلى سُمو ِّجزائري
عزُّ الجزائر ثورةٌ مشهودةٌ
قد بيَّنت معنى الإبا للكافرِ
كم ألهمَتْ أهل القصيد فأبدعُوا
كم أجَّجت روحَ العلا في الشّاعرِ
شبِّينُ أحيا عزَّها في جيْلنا
بِقريضه الحلوِ الجميل الباهرِ
مرحى له جعل الشُّعور سبائكا
ببراعة الحرِّ الأبيِّ الثَّائرِ
إنَّ الوجودَ مُصفق لِيَراعِه
يُثني عليه ثناء حِبٍّ شاكرِ
سيُخلِّد التَّاريخ شِعرك يا فتَى
ويَحوطُه بفيوضِ ودٍّ غامرِ
وتكونُ في سرِّ القلوب مُبجَّلا
في كلِّ جيلٍ في الزَّمان السَّائرِ
لا تبنئسْ إن شذ َّوغدٌ حاسدٌ
وبَدا التَّحاملُ في كلامِ الناَّكرِ
كم ناجح أعْيَتهُ خسَّة فاشلٍ
وكم تأذّي صالحٌ من فاجرِ
