الشعر

أطفالنا المشرّدون


 

عمر بلقاضي / الجزائر

***

لقد حنّ الفؤادُ إلى عيونٍ ...

من الشّعر الذي يُذكي الحنينا

ألا يا ربّة الأفكار رُدّي ...

وداوي جمرة الأشواق فينا

ضمئنا في زمان القحْط حتّى ...

غدا جنْبُ الفصاحة يزدرينا

هنا الأحزان تسكن كلّ شيئٍ ...

وتفتعل المواجع والأنينا

وأحلامُ الهنا صارت سرابا ...

يُزمِّل بالأسى عيشا ضنينا

يعزُّ على الجوانح حزنُ طفلٍ ...

يُشرّد في بلاد المسلمينا

مواجعه تئنُّ بها الحنايا ...

تُجرّم في الورى عُرْفا ودينا

يُسيَّبُ في البلاد بلا مُعينٍ ...

فتبًّا للكبار الظّالمينا

ألا إنّ الأسى في الطفل ضرٌّ ...

يحوِّله بليدا مستكينا

يوظَّفُ في الجرائم والمخازي ...

ليصنع في الورى وضْعا حزينا

فكم في الأرض من طفلٍ بريء ...

ينشَّاُ في دروبِ المجرمينا

وما الإرهاب إلا بعضُ غدْرٍ ...

وتغريرٍ ببعض السّائبينا

فيا أهل الهدى رفقا بجيلٍ ...

يحوّله الأسى حقدا دفيناَ

فيفتك بالبلادِ وبالسّجايا...

ويدمج ُفي صفوف المُعتدينا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أطفالنا المشرّدون
مملكةُ الحشيش
رانُ القلوب
غزَّة ُُ شرفُنا
يا ضائعات الخليج
مُقرْصِنُ النّت
سلاما أسود القطاع
الى صاحب الملحمة الكبرى
إتفاقية سيداو
شيوخُ الدّجل
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك