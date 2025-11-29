دربُ الخسران

بقلم الشاعر عمر بلقاضي/ الجزائر
الى كلِّ معرضٍ عن دين الله ( الإسلام )
***
الموتُ آتٍ لا تغرّك فترةٌ …
تعطيك أمنا زائفا لا يخلدُ
فغدا يَطالُك ذو المآتم بَغتةً…
الموت ُحقٌّ ثابتٌ ومُحدَّدُ
ما السِّرُّ في عيشٍ يزولُ وينتهي؟ …
النَّفسُ حتما بعد حينٍ تخمدُ
عجبا لإنسانٍ ضعيفٍ في الورى …
ينسى إلهَ العالمين ويجحدُ
لكنّه يرضى الهوان ويبتغي …
فتراهُ يركع للصّخور ويسجدُ
وتراهُ يَخضعُ للغرائزِ والهوى …
تَعِسَ الذي يقفو هواهُ ويَعبُدُ
اللهُ بصَّر خلقَه بكتابِه …
فالذِّكرُ يهدي التّائهينَ ويُرشدُ
والحقُّ يَسطعُ للبصائر في الورى …
أبداهُ مبعوث الإلهِ محمَّدُ
يا زارعاً شُؤمَ الضّلالة في الدُّنى …
فغداً تنالُ الرّازيات وتحصُدُ
الكفرُ دربُ خسارةٍ وتعاسةٍ …
والى خلودٍ في الجحيم يُمهٍّدُ
