أمَلُ الإيمان

عمر بلقاضي / الجزائر
لاَ تأسفنَّ علَى دُنيا مُولِّيةً
اللهُ يَرْزقُنا والله يُغنينا
وَالعيشُ مَدرسةٌ تُذْكِي نَباهتَنا
فالضِّيقُ في الدَّهْرِ قد يُرسي الهُدى فينا
كَمْ عَثرةٍ جَلَبتْ عِلْماً لِذي حُلُمٍ
سبحانَ من بِصُرُوفِ الدَّهرِ يَهدينا
لِلعيشِ عاقبة ٌفاطلبْ مَغانِمَهاَ
لا يُحبِطنَّكَ بؤسُ باتَ يَطويناَ
دُنياكَ زائلةٌ لا تَستحقُّ عَنَا
قلبٍ تُشِعُّ به أنوارُ بارِينا
يا شاكيًا نَكساتِ الدَّهرِ في نَكَدٍ
اللهُ بالصَّبرِ والإيمانِ يُرضينَا
والله ُيَرحَمُنا في كلِّ ضَائقةٍ
واللهُ بَعدَ حَضيضِ العيشِ يُعلِينَا
واللهُ مُلهِمُنا في كلِّ نازلةٍ
واللهُ يُطعمُنا والله يَسقيناَ
والله إنْ صلَحتْ أرواحُنا وزَكتْ
إلى الجِنانِ وعزِّ الدَّهرِ يَأوينَا
طوبى لمن خَلَصتْ للهِ غَايتُهُ
في العيشِ فانقلَبَتْ آمَالُهُ دِينَا
