العيد اليوم

عمر بلقاضي / الجزائر
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(العيدُ نهجٌ على الطَّاعاتِ يَجمَعُنا )
لكنَّ أمَّتنا صارتْ بلا هِمَمِ
العيدُ يَدفعُنا نحو الإخاءِ فهلْ
ثابتْ جَوانِحُنا من ظُلْمَةِ النِّقمِ
فكم غَوَى فهوَى في الحقدِ من عَفَسُوا
شرْعَ التَّراحُمِ والإحسانِ للرَّحِمِ
تفرَّقَ الشَّملُ في الإسلام في عبَثٍ
كُبرى الضَّغائِنِ مَبداها منَ اللَّمَمِ
الأمّةُ انْتكبتْ بالغلِّ وانتحرتْ
السِّندُ والعُرْبُ والسُّودانُ في ألَمِ
يا مسلمًا لعِبتْ أيدي البُغاةِ بهِ
ارجعْ إلى اللهِ إنَّ العِزَّ في القِيَمِ
العيشُ يفنى ولا يبقى هُناَ طَمَعٌ
فاحذرْ مَصارِعَ أهل الغيِّ في الحِمَمِ
عمر بلقاضي / الجزائر
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