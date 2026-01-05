الشعر

شهيد فلسطين


عمر بلقاضي / الجزائر

الى شهداء الكرامة والعزّة في فلسط...ين وخاصة في غزّ///ة

***

قد جادَ بالرُّوحِ في ساحِ الفِدى فلَهُ

ما يُكرم ُالرُّوحَ من أجرٍ ومن شَرَفِ

فالمؤمنُ الحقُّ لا يرضى الهوانَ ولا

يخشى من الموتِ في الميدانِ حين يَفِي

لا يردعُ الخصمَ إلا الرُّعبُ يمنعُهُ

عمَّا يتيهُ به من نزوةِ الصَّلَفِ

نِعْمَ الشّباب الذي يأبى الخنوع لمنْ

قد سَرْبَلَ الأرضَ بالأحزان والرُّجَفِ

شجاعةُ الأُسْدِ حلَّتْ في جوانِحهِ

لمَّا ارتمى نحو ساحِ العزِّ في شَغَفِ

فيا شباب الهدى والذِّكر كن بطلا

لا يُخزِيَنَّكَ عِرقُ الجورِ والقَرَفِ

خَطِّط ْونفِّذْ بإقبالٍ وتضحيةٍ

لا تتركِ النَّصرَ للأوهامِ والصُّدَفِ

كن في المكارم مِقداما بلا وجلٍ

ترجو الشّهادة مثل الأسْدِ في السّلَفِ

إنَّ الأبِيَّ يبيعُ الرُّوح مُنتصراً

للحقِّ والعزِّ والإيمانِ والنَّصَفِ

واللهُ يُكرمُه يوم المعادِ بما

يُرضِي ويُبهجُ في الجنَّاتِ والغُرَفِ

إنِّي أرى وهَنًا قد طالَ أمَّتنا

أفشى الهوانَ وجبن القلبِ في الخَلَفِ

لولا الشَّبابُ الأُلى ضَحَّوْا وما جَبُنُوا

لقلتُ بُعدًا لجيلِ الجنسِ والعَلَفِ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رثاء صاحب اللِّثام المقدّس
شهيد فلسطين
كُبرى كوارث الأمّة
سراب الحضارة الغربية
رسالة عاجلة الى كلّ مسلم
دربُ الخسران
السّعادة في عبادة الله سبحانه
أبيات في رثاء الدّكتور زغلول النّجار رحمه الله
الحضارة بالاسلام
يقينُ الموت
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك