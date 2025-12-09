الشعر

رسالة عاجلة الى كلّ مسلم

109 2025-12-09

عمر بلقاضي / الجزائر

***

ادْعُوا إلى لَمِّ القلوبِ ووحِّدُوا

اهْدُوا الشَّبابَ إلى الخِلالِ الصَّالحاتِ وسدِّدُوا

الجيلُ بالإيمانِ يا أهلَ الشَّريعةِ يرشُدُ

إنِّي أرى آمالَه في ظلمةِ الغيِّ المسطَّرِ والغباءِ تُبدَّدُ

فمصيرُه بِهوى الذوائب والغُزاة يُحدَّدُ

إنِّي أراه مثلَ سهمٍ قاتلٍ

إلى سُويداءِ العقيدةِ والسَّلامِ يُسدَّدُ

استنهضوا كلَّ الهِمَمْ

فالدِّينُ من فوضى النُّفوس الطائشات يُهدَّدُ

أهلَ العلومِ الحالمينَ بعزَّةٍ وتَجَدُّدٍ

ما بالضَّغائن والصِّراع يُجدَّدُ

تغييرُكمْ قد حادَ عن درب الصَّوابِ

توجيهُكمْ بثَّ التَّهوُّرَ في الشَّبابِ

تدبيرُكمْ جرَّ البلادَ إلى الخرابِ

فتبرَّؤوا من مسلكٍ يَقضي على عزِّ الأمان وندِّدُوا

ولْتوقِنوا أنَّ الضَّياعَ من الصِّراع يُوَلَّدُ

عودوا إلى الشَّرعِ الحكيمِ ورِفقهِ

وتمسَّكوا بوشيجَةِ الحُبِّ الذي ...

يَرعى التَّآلفَ في القلوب ويُسنِدُ

احْيُوا التَّآخيَ في بني الإسلام يا أهلَ الشَّريعة إنَّكمْ ...

لَمُحاسبونَ عن الوقيعةِ والحسابُ مُشَدَّدُ

***

أهلَ الشريعة افْطِنُوا

أرضُ العروبة بالضَّغائن والصِّراع تُهَوَّدُ

إنَّ العدوَّ مُمَلْمَلٌ يبني لغزوٍ ساحقٍ ويُمَهِّدُ

فبنو الصَّه/اينةِ البُغاة تظاهروا ضدَّ الهدى

جمعوا الصُّفوفَ لغزونا وتوحَّدُوا

قد عيَّنوا مِنَّا الفرائسَ في الخفاءِ وحَدَّدُوا

***

أهلَ الشَّريعة انهضُوا

إنَّ العلومَ أمانة ٌ

فأعلنوها ثورةً علمية ً فقهية ً

وأبطلوا تلك الفتاوى الفاتناتِ الخاذلاتِ وفنِّدُوا

لِمَ التَّردُّدُ والتَّخوُّفُ والوَنَى

يومُ الحسابِ مصيرُنا

والجِلدُ ينطقُ والجوارحُ تشهَدُ

الرجاء نشر القصيدة وتبليغها لأهل الاختصاص في الأدب والدين

