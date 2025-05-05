موتُ الضمير

عمر بلقاضي / الجزائر
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ذُو العِشْقِ في زمَنِ البليّة أحمقُ
يلهو ويلعبُ في ظروف فَنائِهِ
ولعلّه خاوي الوفاضِ من الهدى …
ومريضُ قلبٍ لا يحسُّ بدائهِ
فتراهُ في حُفرِ المذلّة خاسئًا
لكنّه كَلِف الجوى بخنائهِ
كم في العروبةِ من سَفيهٍ طائشٍ
يبتاعُ أشواق الخنا بهنائِهِ
القدسُ يرزحُ تحت أقدامِ العِدَى
والعاشقون تراقصوا بفنائه
ودمشقُ تندبُ أمنها وسلامَها
وشويعرُ الرّغبات في غلوائهِ
يَمَنُ العروبة نازفٌ وممزَّقٌ
كتبَ العتابَ لأهلهِ بدمائهِ
والعابثون ذَوُو القوافي أرْصَدُوا
حَرْفَ المَحاشِي والهوى لِنِدائِهِ
وبَنُو العراقِ تَخَلْخَلُوا وتمَلْمَلُوا
والعِشقُ يفتكُ في الرُّؤى بوَبائهِ
قسَمًا لَوَعيُ بني العروبةِ غائبٌ
دَفَنَ الكرامة َوالهُدَى بِعَمائهِ
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