الشعر

أبا الفقة قصيدة في ذكرى استشهاد الامام الصادق (ع)


شعر : عبد الهادي الحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابو هريرة العجلي احد شعراء القرن الثالث الهجري يؤبن الامام الصادق (ع)

"أَقَولُ وَقَدْ رَاحْوا بِهِ يَحْمِلُونَهُ

عَلَى كَاهِلٍ مِنْ حَامِلِيهِ وَعَاتِقِ

أَتَدْرُونَ مَاذَا تَحْمِلُونَ إِلى الثَّرى.؟

ثَبيراً هَوى مِنْ رَأْسِ عَلْيَاءَ شَاهِقِ

غَدَاةَ حَثَا الحَاثُونَ فَوْقَ ضَرِيحِهِ

تُرَاباً وَأَوْلَى كَانَ فَوْقَ المَفَارقِ"

وأنسج على منوالها فأقول:

لَقَدْ شُيَّعُوا فِيهِ تُرَاثَ "مُحَمدٍ"

وَعِلْمَ "عَليِّ" فِي شُؤُونِ الخِلائِقِ

وَفْقِه "عَلِّيٍّ" جَدِّهِ وَ"مُحَمَّدٍ"

وَزَحْفَ "حُسَينٍ" بِالسيوفِ البَوَارِقِ

فَمَا شَيَّعُوهُ وَاحِداً لِضَرِيحِهِ

بِهِ شَيَّعُوهُمْ "صَادِقاً بَعْدِ صَادِقِ"

مَضَى وَجَلالُ الرُّزْءِ مِنْ أَلفِ حجةٍ

كَسَاعَتِهِ بَاقٍ كَلَذْعِ الحَرائِقِ

وَوَدَّعَ فَاسْتَبْكَتْ لَهَولِ مُصَابِهِ

قُلُوبَ أَعَادِيهِ قُلُوبُ الأَصَادِقِ

***

"أَبا الفِقْهِ" مَنْ لِلْفِقْهِ مَنْ لِعُلُومِهِ

وَمَنْ "لِفُرُوعٍ" شَائِكَاتٍ دَقَائِقِ

وَمَنْ لأَبِيّاتٍ عَلى كُلِّ طالبٍ

وَمَنْ لِعَصِيّاتٍ عَلى كُلِّ حَاذِقِ

يُرَاوِدُها حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّها

أَبَانَتْ لَهُ عَنْ كُنْهِهَا وَالحَقَائِقِ

أَشَاحَتْ وَصَدَّتْ عَنْهُ ثُم تَنَكّرتْ

كَذَلِكَ طَبْعُ البَاكِرَاتِ العَواشِقِ

***

"أَبَا الفِقْهِ" مَنْ "لِلطَّالِبِينَ" وَبيْنَهُمْ

وَبَيْنَ العُلَى مَا بَينَ دانٍ وَشَاهِقِ

مُسَمَّرةً فَوْقَ الكِتَابِ عُيُونُهُمْ

كَأَنَّ سَوَادَ الكُتْبِ أَحْدَاقُ شَائِقِ

يَجُدّونَ لا الجُوعُ المُمِضُّ بِمَانِعٍ

وَلاَ المَلْبَسُ البَالِي العَتِيقُ بِعَائِقِ

وَلاَ سَهَرُ اللَّيْلِ الطَّوِيلِ وَلاَ الضَّنَى

وَلاَ كَظْمُ غَيْضٍ قَاتِلٍ مِنْ مُنَافِقِ

وَلاَ خَشْيةُ الظُّلاّم فِي كُلِّ غَارِبٍ

وَلاَ شَهْقَةُ المَظْلُومِ فِي كُلِّ شَارِقِ

يَحُلّونَ أَضْيَافاً بِكُلِّ "رِوَايةٍ"

فَتقَرِيْهُمُ زَاداً وَحُسْنَ خَلاَئِقِ

وَ"يَسْتَنْبِطُونَ الحُكْمَ مِنْ آيةٍ" بِهَا

يَغُوصُونَ فِي بَحْرٍ مِنَ السِّحْرِ دَافِقِ

***

"أَبَا الفِقْهِ" مِنْ أَلْفٍ مَضَيْنَ وَنيِّفٍ

وَهُمْ بَيْنَ كَابٍ إِثْرَ كَابٍ وَلاحِقِ

نَأَتْ بِهِمُ عَنْكُمْ قُرونٌ فَحَوَّرَتْ

"بِأَقْوالِكُم" تَحْوِيرَهَا بِالطَّرائِقِ

فَرَاحُوا يُذِيبُونَ القُلُوبَ لِيَهْتَدُوا

إِلى عَذِبٍ مِمَّا تُفِيضُونَ رَائِقِ

وَرَاحُوا يَمِيزونَ الحَصَى عَلَّ دُرَّةً

يَمُتُّ إِلَيْكُمْ أَصْلُهَا بِعَلاَئِقِ

***

أَبَا الفِقْهِ مِنْ أَلْفٍ وَنَيْفٍ وَلاَ أَبُّ

فَهَلْ يَظْهَرُ "المَسْتُورُ" بَيْنَ الخَلاَئِقِ

لِيُرجِعَ دِينَ الله غَضاً كَما بَدَا

مُطَبِّقَةً أَحْكَامُهُ كُلَّ خَافِقِ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبا الفقة قصيدة في ذكرى استشهاد الامام الصادق (ع)
جوهرُ الأرواح
حَيُّوا الجزائر
شرور بني صهيون
رسالة الشهيد
إعتذارٌ للعيد
غُربة الحق
اكبحْ هواكَ
سبيل الهُدى والهنا
تنبيهٌ من الغفلة
الاكثر مشاهدة في (الشعر)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك