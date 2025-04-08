رسالة الشهيد

عمر بلقاضي / الجزائر

نقصد شهداء الكرامة والعزة والدين ، شهداء الميدان في ف ل س ط ين و اليمن

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وَهَبَ الحياةَ لأمّةٍ تحيا على

وقْعِ المَواجعِ والهوانِ وتَخنَعُ

صانَ الكرامةَ بالإباءِ مُحرِّكاً

جيلاً يكادُ لمن تعالَوْا يخضَعُ

يا واهباً روحاً تحقَّقَ عزُّها

لمَّا هَوَتْ تُحيِ القلوبَ وترفعُ

تمَّ التّألُّق في الوجودِ فكنْ به

نجْماً على دربِ الكرامةِ يسطَعُ

شاهتْ وجوهُ الخانعين وقد رأوْا

قلبًا أبيًّا بالشَّجاعة يَصدعُ

هالَ الأقاربَ والأباعدَ والعِدى

شرَفُ العروبة بالشَّجاعة يُمنعُ

يا من بعثتَ إلى القلوبِ رسالةً

ليتَ الجوانحَ تستجيبُ وتسمعُ

دَمُكَ الزَّكيُّ غدا منارةَ أمَّةٍ

باتتْ تلوكُ المُخزياتِ وتَجرَعُ

فيها عروشٌ أفلستْ فتدنّستْ

تبًّا لأعراشٍ تخونُ وتخدعُ

وعدُ الإله مُحقَّقٌ لا يَنثني

نسلُ الخيانةِ للعقيدةِ يُقطَعُ

بقلمي عمر بلقاضي / الجزائر